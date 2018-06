С итальянским дизайнером Стефано Габбана, оскорбившим американскую певицу Селену Гомес, отказываются работать стилисты. Габбана заявил, что Селена Гомес уродливая Фото: stefanogabbana / Instagram Об этом сообщает Page Six.На странице The Catwalk Italia в Instagram разместили коллаж из пяти снимков Селены Гомес в красных платьях. #selenagomez rocks red dresses * Choose your fave: 1,2,3,4 or 5? #tcicolor Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 11 Июн 2018 в 3:22 PDT "Она такая уродливая!" – написал Габбана в комментарии к посту.После этого стилисты, работающие со знаменитостями, стали отказываться использовать в своих образах одежду бренда Dolce & Gabbana."Я отреагировала негативно. На моих вешалках уже были приготовлены наряды Dolce & Gabbana, но я решила: нет, эти придется отложить. Это подлость", – заявила стилист Карла Уэлч."Одежда Dolce & Gabbana всю жизнь висела на моих вешалках. Их силуэты потрясающие, их хотят все. Но с этим покончено", – сказал стилист Джейсон Болден.Стефано Габбана начал работать в фэшн-индустрии в 1980-е годы. Модный дом Dolce & Gabbana вместе с партнером, Доминико Дольче, был создан в 1985 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



