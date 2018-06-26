|Стилисты объявили бойкот Dolce & Gabbana после оскорбления Гомес
|26.06.2018 10:38
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#selenagomez rocks red dresses * Choose your fave: 1,2,3,4 or 5? #tcicolorПубликация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) 11 Июн 2018 в 3:22 PDT
"Она такая уродливая!" – написал Габбана в комментарии к посту.После этого стилисты, работающие со знаменитостями, стали отказываться использовать в своих образах одежду бренда Dolce & Gabbana."Я отреагировала негативно. На моих вешалках уже были приготовлены наряды Dolce & Gabbana, но я решила: нет, эти придется отложить. Это подлость", – заявила стилист Карла Уэлч."Одежда Dolce & Gabbana всю жизнь висела на моих вешалках. Их силуэты потрясающие, их хотят все. Но с этим покончено", – сказал стилист Джейсон Болден.Стефано Габбана начал работать в фэшн-индустрии в 1980-е годы. Модный дом Dolce & Gabbana вместе с партнером, Доминико Дольче, был создан в 1985 году.
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