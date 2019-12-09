Сборная националистов «всея Украины» намерена провоцировать обострения украинской политики независимо от результатов встречи Зеленского и Путина.

Такую информацию сообщает телеграм-канал « Легитимный » со ссылкой на свои источники.

«Наш источник сообщает, что «мини-майдан» после результатов «нормандской встречи» не разойдется. Наш источник сообщает, что этот «мини-майдан» трансформируют под протест против чего угодно, но главное против политики Президента и его инициатив. Сделают такое себе место сбора противников Зе-политики» — говорится в сообщении.

Так называемая «партия войны», представленная незначительным, но очень агрессивным меньшинством, очень болезненно реагирует на любые мирные инициативы.

Тогда как шансы на то, что по результатам встречи будет предпринят целый комплекс гуманитарных мероприятий, открывающий дорогу к бескровной интеграции Донбасса, очень высоки.

Об этом гуманитарном комплексе мер, в частности, сообщает политолог Иннокентий Вишневский :

«В Париже его могут принудить перейти от слов к делу и закрыть эту позорную страницу в истории военного конфликта на Донбассе. А для этого понадобится возобновление работы в ЛДНР филиалов хотя бы одного украинского банка, к примеру Ощадбанка. Либо привлечь Красный Крест. Кроме того, Киев и ЛДНР могут заставить договориться об упрощенном перехода линии разделения, чтобы избежать многочасовых и унизительных очередей, обысков и вымогательств взяток с двух сторон. Для этого необходимо создать общую базу данных жителей ЛДНР и их родных и близких с подконтрольных Киеву территорий для упрощенного пересечения пунктиков пропуска с двух сторон по паспортам. В перспективе можно было бы наладить гуманитарное сотрудничество между приграничными районами, в частности футбольные матчи и другие спортивные мероприятия между разделёнными районами, встречи по линии землячеств. Украина уже предложила ввести в минский формат представителей общественных организаций разделённых территорий для налаживания гуманитарного взаимодействия. И минская площадка могла бы открыть ещё одну подгруппу для встреч представителей общественных организаций с двух сторон. Список мероприятий по гуманизации жизни жителей разделённых территорий можно продолжить и другими акциями по воссоединению разделённых семей, решению вопросов о собственности тех, кто оставил свои квартиры и другую недвижимость в ЛДНР. В конце-концов, Киев считает территории мятежных республик своим, вот и должен прекратить блокаду Донбасса и возобновить нормальное функционирование социальной системы на территории двух республик. Только так можно двигаться в направлении интеграции неподконтрольных территорий, а не угрожать жителям ЛДНР этническим чистками и угрозами прохождения через фильтрационные лагеря» — констатирует Вишневский.

Поскольку подобные шаги недопустимы в националистической парадигме, «зрада-майдан» будет интерпретировать такие мероприятия как сдачу национальных интересов Украины. На что пойдут сторонники войны «до победного конца» покажет ближайшее развитие событий.

Антикоррупционный активист и замдиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем у себя в Facebook по сути призвал не интегрировать Донбасс.

Он напомнил о решении главы ФРГ Конрада Аденауэра не объединяться с ГДР в 50-х годах и заявил, что тот был прав. Эту историю Найем озаглавил "Вместо советов накануне Нормандии".

Правильной альтернативой Найем считает не воссоединение страны, а вхождение ее "правильной" части в западные структуры, куда устремилась в свое время и ФРГ - в НАТО и Евросоюз.

Правда, здесь аналогия хромает на обе ноги: Украину не берут ни туда, ни туда. Хотя после Евромайдана, на который призвал выходить сам Найем, прошло уже шесть лет.

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