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WADA отстранило российских спортсменов от всех международных соревнований
09.12.2019 13:47
Российским спортсменам запретили участвовать во всех международных соревнованиях в ближайшие четыре года
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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