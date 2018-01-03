После объявления о намерении США поставлять оружие в Украину российская агрессия против Киева снизилась, отметил экономический аналитик Андерс Аслунд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.47 | комментариев: Аслунд отметил уменьшение российской агрессии Фото: ЕРА "Российская военная агрессия против Украины, судя по всему, резко сократилась после того, как США 22 декабря объявили, что будут поставлять оружие в Украину. Кажется, сработало", – написал он. Russia's military aggression against Ukraine appears to have decreased sharply after the US on Dec 22 announced it would deliver arms to Ukraine. It seems to have worked. — Anders Åslund (@anders_aslund) 2 января 2018 г. 22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".В этот же день президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное оружие из США. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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