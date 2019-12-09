Печенье по этим рецептам можно использовать не только в качестве десерта. Но и как украшение на елку или украшение стола, а также его можно упаковать в красивую коробку и презентовать родным или друзьям.

1. Имбирное печенье с корицей

Вам нужно взять 2 стакана муки, 1 стакан сахара, яйцо, 1 чайную ложку разрыхлителя, 100 грамм сливочного масла, 2 см корня имбиря, 1 чайную ложку молотой корицы, 5 штучек гвоздики.

Измельчите гвоздику и корицу, натрите на мелкой терке имбирь. Разогрейте духовку до 180 градусов. Добавьте в муку разрыхлитель. Сливочное масло взбейте с сахаром, добавьте яйцо и муку, остальные ингредиенты. Вымесите тесто, раскатайте и вырежите фигурки. Присыпьте их сахаром и молотым миндалем, выложите на противень и выпекайте в течение получаса.

2. Имбирное печенье с лимоном

Понадобится 2 вареных яичных желтка, 35 грамм сахарной пудры, 40 грамм сливочного масла, 100 грамм муки, чайная ложка лимонной цедры, чайная ложка тертого имбиря.

Натрите цедру и имбирь. Разотрите вареные желтки с сахарной пудрой. Добавьте масло и снова разотрите, всыпьте муку, цедру, имбирь, перемешайте. Уберите тесто в холодильник на полчаса. Скатайте из теста колбаску и нарежьте печенье, выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. Выпекайте при температуре 180 градусов до золотистого цвета.

3. Имбирное печенье со специями

Для приготовления печенья понадобится стакан сахара, четверть стакана светлой патоки (замени на мед), яйцо, 2 стакана муки, 2 чайные ложки соды, четверть чайной ложки соли, чайная ложка молотой корицы, чайная ложка молотой гвоздики, четверть чайной ложки молотого имбиря, треть стакана коричневого сахара, три четверти стакана сливочного масла.

Взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте патоку и яйцо, перемешайте. Включите разогреваться духовку. Смешайте отдельно муку, соду, соль и приправы. Соедините обе смеси и замесите тесто. Слепите из теста шарики и обваляйте их в коричневом сахаре. Выложите их на противень и выпекайте до готовности.

4. Шоколадно-имбирное печенье

Возьмите полстакана черной патоки, полстакана сливочного масла, полтора стакана муки, пол чайной ложки разрыхлителя, чайную ложку молотого имбиря, чайную ложку какао, чайную ложку сахара, чайную ложку молотой корицы, чайную ложку молотой гвоздики, по вкусу кайенского или черного перца, мускатного ореха.

Пока разогревается духовка, смешайте патоку и сливочное масло в небольшой кастрюле и поставьте ее на средний огонь, доведите до кипения, не переставая помешивать. Остудите. Смешайте отдельно муку, разрыхлитель, имбирь, какао, сахар, корицу, гвоздику, перец, мускатный орех и соль, соедините с патокой и перемешайте. Тесто уберите в холодильник на 10-30 минут, затем сформируйте из него шарики и выложите на противень, немного приплюснув. Выпекайте около 20 минут, следите за цветом.

5. Имбирное печенье с миндалем

Вам понадобится 250 грамм муки, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка соли, 200 грамм сливочного масла, 150 грамм сахара, чайная ложка ванильного сахара, чайная ложка молотого имбиря, яйцо (плюс еще желток для смазывания), столовая ложка молока (снова ж таки для смазывания), 50 грамм измельченного миндаля.

Смешайте муку, разрыхлитель, сахар. Добавьте размягченное масло, яйцо, миндаль, молотый имбирь. Вымесите тесто и уберите на час в холодильник. Раскатайте тесто толщиной до 5 мм и вырежите формочками печенье. Разогрейте духовку до 200 градусов. Взбейте желтки с молоком и смажьте печенье, выпекайте 15 минут до золотистости.

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