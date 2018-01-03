Россия не согласится на миротворческую операцию ООН на Донбассе в варианте "принуждение к миру", потому что это предусматривает использование оружия миротворческим контингентом по отношению к нарушителям, отметил представитель Украины на минских переговорах Евгений Марчук. Марчук отметил, что для Украины "могут быть подходящими" два вида миротворческих операций Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Исходя из того, что сейчас уже на всех уровнях заявили, кроме Путина, заявили главари и ОРДО, и ОРЛО (президент РФ Владимир Путин, оккупированные районы Донецкой области, оккупированные районы Луганской области. – ), я, к большому сожалению, не вижу в ближайшее время перспективы. Хотя это не означает, что этот вопрос не нужно пробивать, и президент Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – ) правильно сделал, что поднял этот вопрос на Генассамблее ООН", – сказал он.Марчук отметил, что для Украины "могут быть подходящими" два вида миротворческих операций – "по поддержке мира" и "принуждение к миру"."Принуждение к миру предусматривает использование оружия самими миротворческими контингентами по отношению к нарушителям или по отношению к тем, кто на них нападает. На этот вариант Россия никогда не согласится", – считает он.По словам Марчука, Россия "и сейчас не соглашается" на миротворческую операцию по поддержанию мира в Украине."Почему "поддержание мира"? Стороны договорились, но есть много недопонимания, нарушений и так далее. Скажем, договоренность есть, ее нужно поддержать: развести стороны, растянуть подальше, затем переходные временные администрации в некоторых местах под эгидой ООН вводятся", – отметил он.5 сентября 2017 года Путин заявил, что наличие миротворцев ООН пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. Он высказался за то, чтобы миротворческие войска размещались на линии соприкосновения сторон и "ни на каких других территориях". 11 сентября в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин допустил, что вооруженная задача ООН может находиться в районе конфликта на Донбассе не только на линии соприкосновения. По его мнению, она должна охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.Однако 22 сентября спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия согласна на размещение миротворческой миссии ООН только на линии соприкосновения, а не на всей территории Донбасса.Порошенко на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем 21 сентября заявил, что только задача "со всеобъемлющим мандатом" может помогать восстановлению мира на Донбассе.28 октября спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал критически важной передачу украинско-российской границы в зоне АТО под контроль миротворцев.31 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что миротворцы ООН, о которых говорил Волкер, станут "оккупационными силами".10 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе находится на завершающей стадии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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