Акцию украинских националистов забросали яйцами в Париже
09.12.2019 14:06
Активисты «Движения ветеранов Украины» вместе с некоторыми представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «нормандской четверки».
По приблизительным оценкам в акции приняли участие около 150 человек. Они прошли улицами Парижа с бандеровскими флагами и антироссийскими плакатами, а затем провели митинг на площади.
Однако, неожиданно для участников акции, в какой-то момент в них полетели яйца.
Об этом сообщили сами организаторы на своей странице в Facebook.
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«Во Франции 9 декабря пройдет саммит в „нормандском формате“, в ходе которого лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудят урегулирование конфликта в Донбассе. Однако украинская оппозиция и националисты за несколько дней до переговоров призвали людей выйти на улицы, чтобы не допустить „капитуляции“. В центре Киева ранее днем прошла акция под лозунгом „Красные линии для Зе“. Участники митинга потребовали от властей не идти на компромиссы относительно унитарности Украины, курса страны в ЕС и НАТО, а также „деоккупации и возвращения Крыма“. Оппозиция призвала не проводить выборы в Донбассе до разоружения местных формирований и установления контроля над границей с Россией» — так комментирует протестные акции российское агентство РИА.