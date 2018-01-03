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Под Киевом произошло ДТП с участием пьяного судьи – СМИ
03.01.2018 01:55
Ford судьи Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова, двигаясь в направлении Житомирской трассы, выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault, водителя которого после столкновения госпитализировали, сообщило dtp.kiev.ua. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Renault от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок Фото: dtp.kiev.ua / Facebook "Водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с серьезными травмами госпитализирован", – отметило издание.Утверждается, что за рулем Ford в состоянии алкогольного опьянения находился Усатов. Он якобы пытался скрыться на "скорой", но его задержали.На месте происшествия работают патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
https://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/posts/954555241377036

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