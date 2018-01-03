Ford судьи Киево-Святошинского районного суда Дмитрия Усатова,
двигаясь в направлении Житомирской трассы, выехал на полосу
встречного движения и врезался в Renault, водителя которого после
столкновения госпитализировали, сообщило dtp.kiev.ua. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Renault от удара вылетел в
кювет и перевернулся на бок Фото: dtp.kiev.ua / Facebook "Водитель
автомобиля Ford, двигаясь со стороны Белогородки в направлении
Житомирской трассы, не справившись с управлением, выехал на полосу
встречного движения и врезался в автомобиль Renault, который от
удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водитель Renault с
серьезными травмами госпитализирован", – отметило
издание.Утверждается, что за рулем Ford в состоянии алкогольного
опьянения находился Усатов. Он якобы пытался скрыться на "скорой",
но его задержали.На месте происшествия работают патрульная полиция
и следственно-оперативная группа.
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