Глава Газпрома Алексей Миллер, а также министр энергетики РФ Александр Новак примут участие в личной встрече президента РФ ВолодимираПутина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

Вероятно, на личных переговорах Зеленский и Путин обсудят газовый вопрос. Как стало известно ранее, Путин с Зеленским договорились о встрече тет-а-тет после заседания “нормандской четверки”. Между тем, Путин также договорился о личной встрече с Макроном и Меркель. Эти переговоры запланированы перед “нормандским саммитом”.

Напомним, появились детали встречи Зеленского и Путина тет-а-тет. Источник рассказал, что переговоры между двумя президентами состоятся после “нормандской встречи”.





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