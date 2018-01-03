Из расшифровки телефонных разговоров известно, что банду полицейских в Княжичах крышевал работник Сергей Голиков.

Об этом рассказал Александр Орлов, отец расстрелянного полицейского Сергея Орлова,передает со ссылкой на .

"Бурляивскую банду отправили следить в Княжичи за другой бандой - бывшего полицейского Николая Клочкова. При этом уже было известно, что Игорь Бурляй - вор. Находить информацию мне помогают мои знакомые - бывшие и действующие работники правоохранительных органов. Для установления истины мы с друзьями даже проводим своеобразные следственные эксперименты. Анализируя причины, почему бойцы корда открыли огонь по автомобилю, в котором находились двое сотрудников полиции охраны и двое разведчиков управления оперативной службы, мы выдвинули три версии. Первая заключалась в том, что разведчики знали о преступном характере операции, следовательно их хотели устранить как нежелательных свидетелей. Вторая - надо было обеспечить выход из дома по улице Шептицкого, 22 одного из воров, который не успел покинуть его после того, как к нему подъехала машина полиции охраны, прибывшей на срабатывание сигнализации. Для этого КОРДовцам нужно было перебить всех - и сотрудников полиции охраны и задержанных в последние разведчиков. Ну и, наконец, третья версия - произошел непредвиденный эксцесс исполнителя со стороны покойного бойца корда Виталия Валецкого, он не собирался никого убивать, а хотел лишь освободить заложников. Но в силу того, что сотрудники полиции охраны первыми открыли по нему огонь, он уже, мол, отстреливаясь, убил всех четырех", - говорит Александр Афанасьевич.

Для проверки последней версии Орлов сымитировал операцию по освобождению заложников. Взяли на свалке списанный легковой автомобиль, в который сели знакомые, играли роль полицейских охраны. А другие играли роль спецназовцев, которые должны были освобождать задержанных ими разведчиков с битьем окон, открыванием дверей, извлечением пассажиров из салона.

"Заключение по результатам этого эксперимента было однозначеным: работники полиции охраны за тот короткий промежуток времени,который продолжалась имитированная операция, не успели бы даже понять, что произошло, не говоря уже о том, чтобы сориентироваться в ситуации и первыми открыть огонь. Итак, третья из названных нами версий отпала. Наиболее вероятная версия, следовательно из которой организаторы операции не собирались никого оставлять в живых. Подтверждением этому является одна из фраз в перехваченных разговорах Леонида Куряты (на языке оригинала): "Если КОРД не успеет поймать бандитов, нас четверо, и у каждого оружие, расстреляем, а потом будем разбираться". Под словами "нас четверо" он имел в виду себя, Мариновского, Мелихова и Михаила Радченко - сотрудника Шевченковского управления полиции, в ту ночь вместе с ними находился в Княжичах", - добавил Александр Орлов.

Окружной административный суд восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке в Княжичах Киевской области.

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