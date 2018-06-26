|Организатору нападения на цыган объявили о подозрении в убийстве
|26.06.2018 10:40
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Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключениеПрокуратура Львовской области объявила о подозрении в умышленном убийстве организатору нападения на цыганский лагерь во Львове.
Фото: pravda.com.ua
20-летнему подозреваемому инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской, информирует Общественное .
Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Ранее iPress.ua сообщал, что полиция установила 14 человек , подозреваемых в нападении на цыганское поселение во Львове.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.
Также, к редставникы цыганской нацменьшинства в Украине и цыганские организации не рассматривают возможность мести в ответ на погромы цыганских лагерей .