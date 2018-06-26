Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение

20-летнему подозреваемому инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской, информирует Общественное .

Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее iPress.ua сообщал, что полиция установила 14 человек , подозреваемых в нападении на цыганское поселение во Львове.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.