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Организатору нападения на цыган объявили о подозрении в убийстве
26.06.2018 10:40
Организатору нападения на цыган объявили о подозрении в убийстве
Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение
Прокуратура Львовской области объявила о подозрении в умышленном убийстве организатору нападения на цыганский лагерь во Львове.
Организатору нападения на цыган объявили о подозрении в убийстве Фото: pravda.com.ua

20-летнему подозреваемому инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской, информирует Общественное .

Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее iPress.ua сообщал, что  полиция установила 14 человек , подозреваемых в нападении на цыганское поселение во Львове.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации  Стратегии защиты  и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове.

Также, к редставникы цыганской нацменьшинства в Украине и цыганские организации  не рассматривают возможность мести в ответ на погромы цыганских лагерей .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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