Противодействовать решению Конституционного суда президент Молдовы Игорь Додон "может только выведя людей на улицы", заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Калашников: Люди, которые избрали Додона президентом, вряд ли смирятся с таким положением вещей Фото: kprf.ru По его словам, мешать решению Конституционного суда Додон "может только выведя людей на улицы".Калашников допустил, что "в ближайшие дни могут произойти народные волнения, потому что люди, которые избрали Додона президентом, вряд ли смирятся с таким положением вещей".Парламентарий от КПРФ утверждает, что произошедшее "лежит в русле действий по дестабилизации линии на сближение с Россией, с Евразийским союзом, за которую выступает президент Додон".Калашников считает неслучайным, что для отстранения президента выбраны новогодние праздники, а также период перед выборами в парламент Молдавии. Глава комитета говорит, что "оппоненты Додона выборов очень боятся и умышленно сделали это сейчас, чтобы ослабить проевразийские силы".2 января Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение приняли в связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.Додон назвал свое отстранение ошибочным.Он победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Инаугурация Додона прошла 24 декабря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что калашников додона додон президент Теги: мир