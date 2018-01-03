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Игрок сборной России встретил Новый год с резиновой куклой
03.01.2018 02:24
Игрок сборной России встретил Новый год с резиновой куклой По теме:

Хоккеист сборной России Евгений Кузнецов нелепо поздравил своих болельщиков с Новым годом.

Спортсмен решил отпраздновать приход 2018 года с резиновой куклой. Соответствующий снимок выложил в одной из социальных сетей,передает со ссылкой на .

25-летний хоккеист спозировал с резиновой бородатой куклой неизвестного гендера. При этом Кузнецов не скрывал удовольствия.

Интересно, что Евгений женат, а его дочери Есении исполнилось два года.

Подписчики страницы Кузнецова в социальной сети неоднозначно восприняли поступок хоккеиста. "Предохраняйся", "Кузь, твоя женщина или напрокат взял?", "Бро, это же бородатая секс-кукла", пишут в комментариях хоккеисту.

Ранее самая известная в мире болельщица выложила в сеть свои откровенные фото.







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