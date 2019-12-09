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В МВФ объяснили, что Украине нужно для экономического успеха
09.12.2019 15:18
В МВФ заявили, что Украине для экономического успеха нужно устранить корыстные интересы в этой сфере Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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