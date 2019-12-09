Будешь следовать его программе - точно быстро похудеешь, а на животе появятся кубики.

Для этого ученый провел специальные исследования, в ходе которых оценивалось влияние 13 различных упражнений на мышцы живота у 30 мужчин в возрасте 20-45 лет. С помощью специального оборудования замерялась нагрузка в верхних, нижних и боковых группах мышц брюшного пресса. Кроме этого, замеряли нагрузку в мышцах бедер, чтобы быть уверенным: упражнение выполняется не за счет мышц ног.

В итоге оказалось, что рекламируемые дорогие тренажеры на самом деле не настолько эффективны, как об этом говорят по телевизору.

Каждое упражнение сравнивалось с классическими скручиваниями, которому присвоили коэффициент 100. Если упражнение задействует мышцы живота в два раза эффективнее скручивания, то у него коэффициент будет 200.

Рейтинг упражнений на прямые мышцы живота

Велосипед - 248

Подъемы ног в висе - 212

Скручивания на фитболе - 139

Скручивания с поднятыми вверх ногами - 129

Скручивания с роликом - 127

Скручивания с вытянутыми руками - 119

Обратные скручивания - 109

Скручивания с тренажером Ab Roller - 105

Стойка на локтях - 100

Классические скручивания - 100

Рейтинг упражнений на боковые мышцы живота

Подъемы ног в висе - 310

Велосипед - 290

Обратные скручивания - 240

Стойка на локтях - 230

Скручивания с поднятыми вверх ногами - 216

Скручивания на фитболе - 147

Скручивания с роликом - 145

Скручивания с вытянутыми руками - 118

Скручивания с тренажером Ab Roller - 101

Классические скручивания - 100

Итог: наиболее эффективные упражнения для пресса - велосипед и подъем ног в висе (сами в шоке. что велосипед имеет отношение к прессу, еще и не последнее).

Еще одним открытием исследования Питера Фрэнсиса стало то, что во время упражнений нельзя было разделить так называемый нижний и высокий пресс, о котором говорят некоторые инструкторы. Нагрузка постоянно распространялась на все мышцы живота.

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