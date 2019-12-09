В конце октября 2019 г. представители Венецианской комиссии приезжали в Украину для проведения личной оценки последствий внедрения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» с целью подготовки выводов о нем.

Согласно решению , обнародованному 6 декабря 2019 г., Украине необходимо безотлагательно подготовить закон о защите языков национальных меньшинств, в противном случае закон о государственном языке создает условия для дискриминации национальных меньшинств.

В выводах Комиссии отмечается: «Крайне важно добиться соответствующего баланса в ее [украинской] языковой политике. Власти до сих пор не сделали этого, в том числе в недавнем Законе о государственном языке». По этой причине эксперты Комиссии призвали приостановить имплементацию тех положений языкового закона, которые уже вступили в силу, пока в ВР не будет подан закон о национальных меньшинствах. В тексте решения указано: « Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу ».

Также эксперты призвали Украину пересмотреть закон о государственном языке и отменить те положения, которые предполагают дифференцированное отношение к языкам коренных народов: «Венецианская комиссия отдельно рекомендует отменить положения Закона, предусматривающие дифференцированное отношение к языкам коренных народов и языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языкам национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС, если такое отношение не основано на объективном и разумном обосновании. Например, переходный период реализации положений Закона об образовании, который подвергается резкой критике, был продлен с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года, но только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, и не касается тех, у кого другие родные языки, в том числе и русский. Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов».

Эксперты также советуют убрать из закона ст. 1.6 : «Намеренное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах, в частности умышленно применения ее с нарушением требований украинского правописания и стандартов государственного языка, а также создание препятствий и ограничений в применении украинского языка влекут за собой ответственность, установленную законом». То есть, предлагается отменить ответственность за возможные ошибки в написании документов на украинском языке, которые могут появиться вследствие недостаточного уровня владения украинским языком и могут быть рассмотрены как преднамеренные.

Полный текст Выводов ВК ожидается к концу дня 9 декабря.

Стоит напомнить, что два года назад - 8 декабря 2017 г. уже было обнародовано решение Венецианской комиссии, касающееся закона «Об образовании», принятого ВР 5 сентября 2017 г. Эксперты тогда отметили, что «содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является законной и похвальной целью государства», однако подчеркнули, что ст. 7 закона, уменьшая объемы образования на языках национальных меньшинств, вызвала оправданную критику и протесты как на внутреннем, так и на международном уровнях. Кроме того, эта статья не обеспечивает соблюдение ключевых принципов, необходимых для выполнения рамочного закона в контексте международных и конституционных обязательств страны.

В заключении отмечается, что, несмотря на то что статья содержит определенные гарантии образования на языках меньшинств, она преимущественно ограничена начальным образованием, и точный объем таких гарантий не настолько предельно ясен, как это должно быть в законе.

По этой причине принятый закон об образовании приведет украинское образование к системе, ориентированной на обязательное использование украинского языка в качестве языка обучения, что приведет к серьезному уменьшению возможностей, предоставляемых лицам, относящимся к национальным меньшинствам, для обучения на их языках, что представляет собой непропорциональное вмешательство в существующие права лиц, относящихся к национальным меньшинствам. Кроме того, короткий срок внедрения новых правил вызвал у экспертов Комиссии серьезную обеспокоенность относительно качества образования.

При этом, в Комиссии отметили, что закон все-таки «оставляет возможности для определенной гибкости» после начальной школы в плане обучения на языках национальных меньшинств. Эксперты заключили, что «закон о среднем образовании, который еще должен быть принят, мог бы предусматривать детальные и сбалансированные решения». Под «возможностями» имелась в виду правовая основа для преподавания предметов на официальных языках ЕС, что в итоге увеличивает дискриминацию именно русского языка в Украине.

Необходимо подчеркнуть, что в итоге закон о среднем образовании принят не был и даже не разрабатывался, закон «Об образовании» продолжил действовать в изначальном виде, а после был принят «языковой закон», признанный Венецианской комиссией дискриминационным. Согласно этому закону, с сентября 2020 г. все русскоязычные школы в Украине должны будут перейти на украинский язык обучения, а школы, обучение в которых ведется на языках ЕС, должны будут полностью перейти на украинский с сентября 2023 г. На родном языке ученики смогут изучать только язык меньшинства и литературу в виде отдельных предметов.

Источник: УИАМП

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