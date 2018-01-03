Прокуратура Лос-Анджелеса должна установить, довольно ли доказательств собрала полиция, чтобы предъявить кинопродюсеру Харви Вайнштейну обвинения, сообщил таблоид TMZ. Ряд голливудских актрис обвиняют Вайнштейна в домогательствах Фото: EPA Дела направили в прокуратуру округа Лос-Анджелес. Портал отмечает, что "это является огромным шагом, ни одно предыдущее уголовное расследование против Вайнштейна не зашло так далеко".Теперь прокуратуре необходимо установить, довольно ли доказательств собрано, чтобы предъявить Вайнштейну обвинения. О каких именно инцидентах идет речь, издание не указывает.В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.По данным CNN, число женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло 40. Расследования в связи с обвинениями против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании. Полиция Нью-Йорка готовит ордер на арест продюсера по обвинению в двойном изнасиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки вайнштейна актрис полиция домогательствах что Теги: мир