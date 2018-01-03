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Результаты двух расследований в отношении Вайнштейна направили в прокуратуру Лос-Анджелеса – СМИ
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03.01.2018 02:55
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Прокуратура Лос-Анджелеса должна установить, довольно ли
доказательств собрала полиция, чтобы предъявить кинопродюсеру Харви
Вайнштейну обвинения, сообщил таблоид TMZ. Ряд голливудских актрис
обвиняют Вайнштейна в домогательствах Фото: EPA Дела направили в
прокуратуру округа Лос-Анджелес. Портал отмечает, что "это является
огромным шагом, ни одно предыдущее уголовное расследование против
Вайнштейна не зашло так далеко".Теперь прокуратуре необходимо
установить, довольно ли доказательств собрано, чтобы предъявить
Вайнштейну обвинения. О каких именно инцидентах идет речь, издание
не указывает.В начале октября 2017 года газета The New York
Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах
Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным
издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.Актрисы
Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли
Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт
заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными
домогательствами со стороны Вайнштейна.По данным CNN, число
женщин, обвиняющих продюсера в домогательствах, достигло
40. Расследования в связи с обвинениями против Вайнштейна
проводит полиция в США и Великобритании. Полиция
Нью-Йорка готовит ордер на арест продюсера по обвинению в
двойном изнасиловании.
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