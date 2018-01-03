|Американский баскетболист "Будівельника" продолжит карьеру в Литве
|03.01.2018 03:03
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Американский защитник киевского “Будівельника” Брэндон Филдс перешел в состав литовского “Нептунас”. Об этом сообщает сайт чемпионата Литвы, передает
В нынешнем регулярном чемпионате американец сыграл в составе киевлян лишь 7 поединков, в которых набирал 12,9 очков, делал 4,3 передачи и 3,7 подбора в среднем за 25 минут игры.
“После ухода из команды Миндаугаса Гирджунаса мы искали замену для него. Брэндон Филдс производит хорошее чувство. Он физически сильный, хорошо защищается и является борцом на площадке. Мы надеемся, что этот игрок укрепит нас”, — сказал учитель “Нептунас” Казис Маквитис.
Примечательно, что “Нептунас” находится на 2-й строчке чемпионата — 14 побед в 17 играх.
Добавим, что в чемпионате Литвы пока выступают баскетболисты сборной Украины Вячеслав Бобров, Максим Корниенко и Денис Лукашов.
Напомним, по итогам очередных туров чемпионата Турции и Франции команды с представителями баскетбольной сборной Украины получили очередные победы.