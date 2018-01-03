Лишение полномочий президента Молдовы Игоря Додона может спровоцировать Москву и президента РФ Владимира Путина на военные действия, считает российский политолог Станислав Белковский. Белковский: Путин чувствителен к личным обидам Фото предоставлено телеканалом NewsOne "Это все происходит, конечно, с легкой руки Владимира Владимировича (президент РФ Владимир Путин. – ), поскольку известно, что если Владимир Владимирович начинает на постсоветском пространстве кого-то поддерживать, то этому кому-то приходит скорый каюк. Таких примеров довольно много. А вот обратных примеров практически нет", – сказал он.Политолог отметил, что "в очередной раз у России не получается перехватить контроль над одной из постсоветских стран, где, казалось, все уже плывет в руки"."Но эта ситуация пикантна еще и потому, что она может кончиться вводом войск. Чьих? Ну, а чьи войска у нас везде вводятся? Конечно, не российские – частной военной компанией Вагнера и приравненные к ней войсковые соединения", – заявил Белковский.Он обратил внимание, что конфликт в Приднестровье до сих пор не разрешен."Знающие люди не дадут соврать, что Владимир Путин, вообще, чувствителен к личным обидам скорее, чем к политическим разногласиям или экономическим противоречиям. И первое большое оскорбление Запад нанес ему в Молдавии по поводу Приднестровья. Это было в 2003 году, когда Кремль разработал план приднестровского урегулирования, предполагавший трансформацию Молдавии в ассиметричную федерацию с особым статусом Приднестровья и российскими войсками как гарантом целостности этой ассиметричной федерации", – сказал политолог.По его мнению, лишение Додона полномочий "может спровоцировать Москву на какие-то военные действия", как это было в Крыму и на Донбассе."Я не утверждаю, что это наиболее возможный сценарий. Все же его вероятность существенно менее 50%, но больше нуля. И полностью игнорировать такое развития событий тоже нельзя", – считает Белковский.2 января Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Додона по запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение приняли в связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.Додон назвал свое отстранение ошибочным.Он победил на президентских выборах в Молдове 13 ноября 2016 года. Инаугурация Додона прошла 24 декабря.Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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