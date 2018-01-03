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Белковский об отстранении Додона: Если Владимир Владимирович начинает кого-то поддерживать, то этому кому-то приходит скорый каюк
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03.01.2018 03:03
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Лишение полномочий президента Молдовы Игоря Додона может
спровоцировать Москву и президента РФ Владимира Путина на военные
действия, считает российский политолог Станислав Белковский.
Белковский: Путин чувствителен к личным обидам Фото
предоставлено телеканалом NewsOne "Это все происходит, конечно, с
легкой руки Владимира Владимировича (президент РФ Владимир
Путин. – ), поскольку известно, что если Владимир
Владимирович начинает на постсоветском пространстве кого-то
поддерживать, то этому кому-то приходит скорый каюк. Таких примеров
довольно много. А вот обратных примеров практически нет", –
сказал он.Политолог отметил, что "в очередной раз у России не
получается перехватить контроль над одной из постсоветских стран,
где, казалось, все уже плывет в руки"."Но эта ситуация пикантна еще
и потому, что она может кончиться вводом войск. Чьих? Ну, а
чьи войска у нас везде вводятся? Конечно, не российские –
частной военной компанией Вагнера и приравненные к ней войсковые
соединения", – заявил Белковский.Он обратил внимание, что
конфликт в Приднестровье до сих пор не разрешен."Знающие люди не
дадут соврать, что Владимир Путин, вообще, чувствителен к личным
обидам скорее, чем к политическим разногласиям или экономическим
противоречиям. И первое большое оскорбление Запад нанес ему в
Молдавии по поводу Приднестровья. Это было в 2003 году, когда
Кремль разработал план приднестровского урегулирования,
предполагавший трансформацию Молдавии в ассиметричную федерацию с
особым статусом Приднестровья и российскими войсками как гарантом
целостности этой ассиметричной федерации", – сказал
политолог.По его мнению, лишение Додона полномочий "может
спровоцировать Москву на какие-то военные действия", как это было в
Крыму и на Донбассе."Я не утверждаю, что это наиболее возможный
сценарий. Все же его вероятность существенно менее 50%, но больше
нуля. И полностью игнорировать такое развития событий тоже
нельзя", – считает Белковский.2 января Конституционный
суд Молдовы временно прекратил полномочия Додона по
запросу группы депутатов от правящей коалиции. Решение приняли в
связи с тем, что президент повторно отклонил предложенные
премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров.
Согласно законодательству, президент имеет право отклонять
кандидатуры только один раз.Додон назвал свое отстранение
ошибочным.Он победил на президентских выборах в
Молдове 13 ноября 2016 года. Инаугурация Додона прошла 24
декабря.Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990
году, однако мировым сообществом независимость региона не признана.
Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в
Приднестровье официально был введен контингент российских
миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских
военных со своей территории.
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