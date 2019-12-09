|В Испании установили самую дорогую елку в мире
|09.12.2019 15:53
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В испанском городе Марбелья установили самую дорогую новогоднюю елку в мире. Дерево украсили уникальными игрушками ручной работы дизайнера Дебби Уингем.
Об этом сообщает ТСН.
Игрушки инкрустированные драгоценными камнями и дорогими металлами. На некоторых сияют настоящие сапфиры, бриллианты и изумруды. Даже цепочки, на которых их подвешивают, с чистого золота. Самое дорогое украшение — золотая игрушка в форме яйца. Она покрыта алмазной пылью и стоит почти 9 мнл долларов. Вторая по стоимости игрушка сделана из платины и украшена бриллиантом в 4 карата.
Стоять новогодняя красавица будет в холле одного из пятизвездочных отелей до конца праздников.
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