Правоохранители сообщили о подозрении организатору нападения на ромский лагерь во Львове. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП во Львовской области, передает .

"Организатору нападения, 20-летнему львовянину, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание – лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", – говорится в сообщении.

Напомним, двум несовершеннолетним подозреваемым в нападении на лагерь ромов во Львове суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сегодня, 26 июня, состоится судебное заседание, в ходе которого суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения для других подозреваемых в совершении этого преступления.

Как сообщал , набег и лагерь цыган произошел поздно вечером 23 июня во Львове. В результате четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб. За набег задержали 8 человек, из них 7 – ученики львовских школ, еще один – 20-летний организатор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира