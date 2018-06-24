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В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного ранил
24.06.2018 14:55
В Киеве хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного ранил
Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение
В Киеве на Оболонской набережной между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт. Хозяин заведения застрелил одного человека, еще одну - ранил.
В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного ранил Фото:kyiv.npu.gov.ua

Инцидент произошел около полуночи 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

"Нападающего задержали. Он - уроженец другой страны, 1958 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 года рождения, ранен - уроженец Донецка, 1987 года рождения", - сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями.

"Изъяли пистолет Макарова, предварительно военный, с уничтоженными номерами, и стреляные гильзы", - добавили в полиции.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 6 июня, в Николаеве на местном рынке произошла перестрелкаОдин человек получил ранения.

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