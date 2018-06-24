В Киеве хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного ранил Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение В Киеве на Оболонской набережной между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт. Хозяин заведения застрелил одного человека, еще одну - ранил. Фото:kyiv.npu.gov.ua Инцидент произошел около полуночи 24 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве. "Нападающего задержали. Он - уроженец другой страны, 1958 года рождения, ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 года рождения, ранен - уроженец Донецка, 1987 года рождения" , - сообщили в полиции. Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Фото: kyiv.npu.gov.ua Пострадавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями. "Изъяли пистолет Макарова, предварительно военный, с уничтоженными номерами, и стреляные гильзы" , - добавили в полиции. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Напомним, 6 июня, в Николаеве на местном рынке произошла перестрелка . Один человек получил ранения. Стрельба в ночном клубе Турции, двое погибших

В центре Николаева водители устроили перестрелку Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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