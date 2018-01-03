Водитель внедорожника , который остановился на переезде, смог избежать столкновения со скоростным поездом.

Спас водителя работник железной дороги, который руками открыл шлагбаум и пропустил автомобиль,передает со ссылкой на .

Инцидент случился 29 декабря 2017 года в Боярке на переезде "Тарасовка". Водитель переехал железнодорожный переезд, но дальше путь ему преградил шлагбаум.

Владелец авто решил развернуть машину. Однако она все равно оставалась на пути поезда.

За несколько секунд после того, как водитель проехал переезд, за ним промчался скоростной поезд.

Возле Жовквы Львовской области перевернулся автобус Sprinter. 8 человек попали в больницу. В результате в Жовковскую больницу доставлены восемь человек с разными повреждение и переломами.

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