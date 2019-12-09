НОВОСТИ ДНЯ: В Испании установили самую дорогую елку в мире • Укроборонпром поднялся в рейтинге торговли оружием • Рейтинг самых эффективных упражнений на пресс • Встреча двух Владимиров: Путин везет с собой двух ТОП-чиновников • ТОП-5 рецептов имбирного печенья • Украинские военные создали дивизион в Азовском море • Большинство немцев откажутся от новогодней иллюминации ради климата все новости дня
Фото и Видео
Фоторепортажи
09.12.2019
83
Метки: война, НАТО, Россия, прогнозы, набег, агрессия, милитаризм.
9 декабря
Атака на морі, агресія з боку Придністров'я або повномасштабне вторгнення? Де в Україні може спалахнути після Донбасу? Американські аналітики спрогнозували п'ять збройних конфліктів у Східній Європі, три з них безпосередньо загрожують Україні та в кожному потенційний агресор — Росія.