Президент США Дональд Трамп предлагает прекратить предоставлять финансовую помощь Палестине за нежелание арабской страны вести переговоры о мире с израильтянами. Об этом во вторник американский руководитель заявил в своем микроблоге в Twitter, передает

“Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и другим. Например, мы предоставляем палестинцам в год сотни миллионов долларов, но это не ценят и даже не проявляют к нам уважение. Они даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем”, - сказал хозяин Белого дома.

“Мы сняли с повестки дня Иерусалим, самую непростую часть переговоров, хотя Израилю следовало бы за это заплатить больше. Однако палестинцы теперь не хотят вести мирные переговоры, так почему мы должны продолжать платить им столько денег?”- задался вопросом Трамп.

Как ранее сообщало информационное агентство наш сайт, в понедельник Трамп, недоволен тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем микроблоге-Twitter, что США зря оказывали на протяжении 15-ти лет финансовую помощь Пакистану.

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