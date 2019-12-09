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Стало известно, сколько РФ раздала на Донбассе паспортов
09.12.2019 16:14
В МВД РФ заявили, что раздали на Донбассе 125 тысяч паспортов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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