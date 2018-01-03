Совет Безопасности ООН на данный момент не планирует проводить заседание по ситуации в Иране, где проходят акции протеста. Об этом заявил во вторник заявил представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, представляя программу работы Совета безопасности в январе под председательством Астаны, передает

“Иран не включен в повестку дня Совета Безопасности, но если какой-то член Совбеза хочет поднять этот вопрос и обсудить его мы, конечно, будем готовы работать над этим. Это зависит от того, о чем договорится Совет Безопасности. На данный момент это все, что я могу вам сказать”, - сказал дипломат.

По словам Кайрата Умарова, постпред США Никки Хейли уже обсудила с ним возможность организации встречи Совбеза. “Она обращалась ко мне. Любая страна имеет право предлагать что-нибудь”, - подтвердил дипломат, добавив, что не знает о том, когда именно США хотели бы провести подобное заседание.

При этом постпред Казахстана уклонился от ответа на вопрос о том, видят вообще в Астане необходимость созыва встречи по Ирану. “Сложно сказать сейчас, я думаю, что нам нужно следить за развитием событий, я не считаю, что это можно сравнить с событиями 2009 года, когда проходили большие демонстрации. Давайте подождем и посмотрим. Будучи председателями Совета Безопасности, мы будем готовы провести любую встречу, если подобный требование будет согласован”, - отметил Умаров.

Напомним, в больших городах Ирана, между которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о по меньшей мере 20 человек погибли во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

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