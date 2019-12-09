За первые 100 дней работы Верховной Рады нового (9-го) созыва 24 народных депутата не подали ни одного законопроекта. Среди них 13 – члены пропрезидентской фракции “Слуга народа“. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Всего за период с 28 августа по 6 декабря народные депутаты зарегистрировали 797 проектов законов, что является высоким показателем. Несмотря на это ряд политиков пока не инициировали ни одного проекта закона. Всего в парламенте есть 24 таких депутата, - говорится в сообщении КИУ.

Во фракции “Слуга народа“ самыми безынициативными оказались Михаил Ананченко, Анатолий Драбовский, Максим Заремский, Олег Колев, Александр Копыленко, Елена Лыс, Василий Мокан, Дмитрий Налётов, Максим Пашковский, Ольга Руденко, Ольга Саладуха, Андрей Стрихарский, Любовь Шпак. Остальные 9 человек представляют “Оппозиционную платформу - За жизнь“: Виталий Борт, Олег Волошин, Валерий Гнатенко, Игорь Кисилёв, Ренат Кузьмин, Юлия Лёвочкина, Вадим Столар, Григорий Суркис, Федор Христенко.

В то же время Комитет избирателей указывает на то, что отдельные народные избранники уже стали авторами или соавторами нескольких десятков законопроектов. Рекордсменом по этому показателю является Дмитрий Шпенов (внефракционный), который инициировал 70 проектов законов. Кроме него в пятерку лидеров вошли Михаил Цимбалюк (“Батьківщина“ - 54 проекта), Андрей Пузийчук (“Батьківщина“ – 47 проектов), Наталия Королевская (ОПЗЖ – 47 проектов), Даниил Гетманцев (“Слуга народа“ – 45) и Юрий Солод (ОПЗЖ – 45 проектов). Как отметили в КИУ, качественная подготовка законопроекта занимает довольно много времени, что частично объясняет низкую продуктивность отдельных депутатов. А вот высокая активность отдельных народных избранников отчасти объясняется тем, что некоторые из них работали в Раде предыдущего созыва и перерегистрировали свои старые инициативы в новом созыве.





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