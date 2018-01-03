Сегодня свой 76 год рождения празднует сэр Алекс Фергюсон. C 1986 по 2013 годы шотландец был главным тренером английского клуба " Юнайтед",передает со ссылкой на .

Он является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Признаётся одним из величайших тренеров в истории мирового футбола. Занимает четвёртое место в списке лучших тренеров послевоенного периода по версии газеты The Times, а также первое место в списке лучших тренеров всех времён и народов по версии World Soccer и ESPN FC. Входит в десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие европейского футбола с момента основания в 1954 году.

Фергюсон был главным тренером шотландских клубов "Ист Стерлингшир" и "Сент-Миррен", после чего тренировал "Абердин", добившись с клубом больших успехов. Короткое время он возглавлял национальную сборную Шотландии. А в ноябре 1986 года был назначен главным тренером " Юнайтед".

Фергюсон бессменно возглавлял " Юнайтед" на протяжении 26 лет, выиграв за это время рекордное количество титулов, включая 13 побед в Премьер-лиге и 2 победы в Лиге чемпионов. Под руководством Фергюсона "Юнайтед" выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую столетнюю историю. 19 декабря 2010 года Фергюсон побил рекорд сэра Мэтта Басби по продолжительности пребывания в должности главного тренера клуба.

В 1999 году Фергюсон был посвящён в рыцари королевой Елизаветой II. В 2002 году он был включён в Зал славы английского футбола. Также шотландец является почётным гражданином города Абердин за свои заслуги в качестве главного тренера футбольного клуба "Абердин".

Фергюсон вообще не ест хлеб и сыр, зато иногда по 15 часов в сутки жует жвачку. А еще он обожает лошадей

Алекс Фергюсон проживает в Уилмслоу, Чешир, со своей женой, леди Кэти Фергюсон. Они познакомились на забастовке профсоюза, в котором Алекс был делегатом. Они поженились в 1966 году и имеют трёх сыновей: Марка (родился в 1968 году) и близнецов (родились в 1972 году) Даррена и Джейсона.

Фергюсон вообще не ест хлеб и сыр, зато иногда по 15 часов в сутки жует жвачку. А еще он обожает лошадей. Но не всяких, а самых лучших. Сэр Алекс страстно увлекается скачками и покупает коней, чтобы выставить их в престижных забегах. Самая громкая его покупка скакун по кличке Скала Гибралтара. За него Фергюсон заплатил 120 тысяч фунтов стерлингов, заметив при этом, что "он бегает лучше, чем Бекхэм или Верон, а стоит гораздо дешевле".

Правила жизни сэра Алекса Фергюсона

Не позволяйте успеху вскружить вам голову. С тремя из своих лучших друзей я познакомился еще в яслях, и мы дружим уже больше шести десятков лет.

Нельзя жить сегодняшним днем. Футболисты стареют или получают травмы, и команду приходится обновлять. Нынешний "Юнайтед" уже четвертый из тех, что я создал.

Принимайте победу со смирением, а проигрыш с достоинством.

Я был так упорен в футболе, потому что не хотел опять идти в механики. Я родился в Глазго, в районе Гован, где живут трудяги. Мой отец поставил условие, что у меня должна быть профессия, и я пять лет был подмастерьем, а потом год работал механиком.

Лучше только мне работается в семь утра, пока все еще спят. Когда я впервые взялся за "", то приходил на работу к семи утра и в девять вечера еще был там.

У молодых есть громадный плюс: они ничего не боятся. Мальчишкой я лазил на деревья за голубями, а теперь мне страшно выглянуть из окна пятого этажа.

Известные цитаты сэра Алекса Фергюсона:

Об итальянцах:

Если итальянец скажет мне, что в тарелке лежит паста, я загляну под соус, чтобы убедиться в этом. Эти итальянцы настоящие эксперты по созданию иллюзий.

О лигочемпионском триумфе "красных дьяволов" в 1999 году:

Я не могу в это поверить. Я просто не могу в это поверить. Ну и футбол. Адская штука!

О "Ливерпуле":

Моей главной задачей было не то, что происходит сейчас. Моей целью было спихнуть "" с их насеста. Так и запишите.

О том, как бросил бутсу в Дэвида Бекхэма:

Этот несчастный случай был из ряда вон. Если бы я попытался швырнуть эту бутсу ещё 100 раз, миллион раз, то всё равно не попал бы в Дэвида.

О Филиппо Индзаги:

Должно быть, этот парень родился в офсайде.

Об Арсене Венгере:

Говорят, что это образованный человек, знает пять языков. Но у меня есть 15-летний парень из Кот д'Ивуара, и он тоже говорит на пяти языках!

О Жозе Моуринью:

После первого матча мы встретились, чтобы пропустить пару бокалов. Он нёс какую-то чепуху, называл меня боссом, большим человеком. Было бы неплохо, если бы его речи сопровождались бокалом хорошего вина. Но это было не вино, а, скорее, какой-то растворитель для краски.

О приоритетах в футболе и жизни:

В жизни должны быть интересы и помимо футбола. Некоторые люди, например, приходят на "Олд Траффорд" поглазеть на пейзаж и похрустеть чипсами.

О " Сити":

" Сити" похож на шумного, неугомонного соседа. Что бы ты ни делал, он всё никак не уймётся. Многим, наверное, знакома такая ситуация: когда соседи включают радио на полную громкость. Как ни стучи в стенку, сколько ни жалуйся властям они всё равно на своей волне. Что тут поделаешь? Можно только смириться и включить свой телевизор погромче.

О 19-м чемпионском титуле " Юнайтед":

Обойти "" не главное. Важнее только стать рекордсменом лиги по количеству выигранных титулов.

О 20-м чемпионском титуле " Юнайтед":

Вы только посмотрите на меня я будто помолодел лет на 10. Эти пилюли творят чудеса!

После сэра Алекса Фергюсона " Юнайтед" ни разу не выиграл английскую премьер-лигу. За 5 лет команду тренирует уже третий специалист. После Дэвида Мойеса и Луи ван Гала "красных дьяволов" возглавил Жозу Моуриньо.

После 21-го тура "МЮ" идет на третьем месте в АПЛ. Вчера команда сыграла вничью в матче премьер-лиги против "Саутгемптона" (0:0). Таким образом, манкунианцы сыграли вничью уже третий матч в АПЛ подряд.

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