Заместитель посла Германии в Украине Вольфганг Биндзайль заверил, что правительство ФРГ продолжит прилагать усилия для мирного решения конфликта на Донбассе. Первый этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе прошел 27 декабря Фото: EPA "Во время встречи обсуждали тяжелое положение семей. Кроме того, поднимался вопрос перспектив обмена лицами, которые еще находятся в плену, а также роли Федерального правительства в минском процессе и нормандском формате", – отмечает диппредставительство.Биндзайль заверил собеседников, что Германия и впредь будет прилагать усилия для мирного решения конфликта."При этом обмен пленными относится к первоочередным мерам, которые должны быть быстро реализованы", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/deutschebotschaftkiew/posts/1342666709178686 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев.Переговоры по этому поводу трехсторонняя контактная группа в Минске начнет 10 января. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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