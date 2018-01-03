|Второй этап обмена удерживаемыми лицами на Донбассе должен быть быстро реализован – посольство Германии в Украине
|03.01.2018 03:33
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https://www.facebook.com/deutschebotschaftkiew/posts/1342666709178686
27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Планировалось, что украинская сторона передаст боевикам 306 человек, а сепаратисты отпустят 74. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украине территорию, потому что в Донецке осталась ее семья. Боевикам "ЛДНР" передали меньше людей, чем было в списке на обмен, поскольку часть из них уже отбыла наказание и находится на свободе, а другие отказались возвращаться домой и остались на подконтрольной украинскому правительству территории.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко сообщила, что сепаратисты на втором этапе обмена удерживаемыми лицами готовы отпустить 23–25 украинцев.Переговоры по этому поводу трехсторонняя контактная группа в Минске начнет 10 января.
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