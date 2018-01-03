Во Львовской области правоохранители задержали руководителя общества за вымогательство 45 тыс. грн взятки

Во Львовской области работники управления защиты экономики Национальной полиции и военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали директора общества с ограниченной ответственностью при получении оговоренной суммы взятки в размере 45 тыс. грн, сообщает пресс-служба департамента защиты экономики Нацполиции Украины.

"За такое "денежное вознаграждение" директор общества пообещала вернуть конфискованный товар. Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения 128 тыс. грн залога", – говорится в сообщении.

Оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции установили, что товар, изъятый работниками Львовской таможни во время незаконного перемещения через государственную границу Украины, направлялся на хранение и дальнейшую утилизацию в общество с ограниченной ответственностью, где его директор самостоятельно принимала решения относительно дальнейшей судьбы товара.

Таким образом, злоумышленница требовала 45 тыс. грн неправомерной выгоды за возврат конфискованного товара. Как отмечается, часть указанных средств предназначалась должностным лицам Львовской таможни Государственной фискальной службы за внесение ложных сведений в документы финансово-хозяйственной отчетности о фактическом уничтожении конфискованного товара.

Военная прокуратура Львовского гарнизона открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

На данный момент правоохранители устанавливают других лиц, причастных к распределению средств, полученных преступным путем.