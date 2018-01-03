Шесть стран официально стали непостоянными членами Совбеза ООН

Генеральная ассамблея 2 января официально провозгласила шесть стран (Польша, Нидерланды, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея) непостоянными членами Совета безопасности ООН, передает "Радио Свобода".

Отмечается, что Нидерланды будут членом Совбеза в течение года, потому что они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Остальные страны стали членами безопасности на два года.

Представитель Казахстана Кайрат Умаров, который впервые председательствует в Совете безопасности ООН, во время приветственной церемонии заявил членам совета, что "мира и безопасности сложно достичь".

"У вас есть настоящий шанс сделать разницу", – сказал посол Казахстана, который возглавит ООН в течение одного месяца.

Известно, что в состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них – пять постоянных Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас является Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

Как известно, 31 декабря 2017 подошел к концу срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.