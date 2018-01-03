Дочь погибшего юриста Ирины Ноздровской 18-летняя Анастасия рассказала ТСН, что ее мать "держали, а потом перерезали вены и сбросили в реку". "Это может быть местью. Они хотели, чтобы она подписала документы о том, что не имеет к ним никаких претензий", – предположила она. Анастасия добавила, что один из тех, кто угрожал ее семье, – сосед, житель села Демидов Вышгородского района Киевской области. Тот опроверг обвинения, заявив, что последний раз видел Ноздровскую 27 декабря. После гибели матери у Анастасии осталось только одно желание: "Хочу, чтобы убийцы своей кровью захлебнулись". | Анастасия Ноздровская: Это может быть местью Скриншот: ru.tsn.ua 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады от Блока Петра Порошенко Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Дмитрия Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности.видео Видео: ru.tsn.ua Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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