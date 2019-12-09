Погода, Новости, загрузка...
В Москве пропал центнер наркотиков из хранилища вещдоков в аэропорту
09.12.2019 16:52
В московском аэропорту исчезло более центнера наркотиков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 