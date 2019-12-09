В Москве пропал центнер наркотиков из хранилища вещдоков в аэропорту - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Москве пропал центнер наркотиков из хранилища вещдоков в аэропорту
09.12.2019 16:52
В московском аэропорту исчезло более центнера наркотиков
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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