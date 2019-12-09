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В WADA сообщили, кого из российских спортсменов решили отстранить от соревнований
09.12.2019 17:11
В WADA сообщили, что от соревнований отстранят как минимум 145 спортсменов из России
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
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