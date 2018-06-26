Две израильские ракеты упали в ночь на 26 июня в районе международного аэропорта Дамаска.

Об этом написало государственное сирийское агентство , передает издание Гордон.

Агентство не сообщило подробностей инцидента.

Однако утверждает, что Израиль нанес удар, чтобы «поддержать духовный дух повстанцев», которые понесли большие потери в боях с правительственными силами Башара Асада.

Напомним, 21 июня агентство Reuters сообщало, что сирийские правительственные войска пошли в наступление на юго-западе Сирии, где находятся повстанцы. В результате этого около 12,5 тыс. мирных жителей покинули регион за два дня, сообщала Сирийская обсерватория по правам человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира