В Национальном банке Украины рассказали, как будет работать система электронных платежей (СЭП) и банковская система в период новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

Согласно сообщению, 27 и 28 декабря система электронных платежей будет работать на 2 часа дольше. 29 декабря 2019 года до 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы.

Национальный банк и органы Государственной казначейской службы смогут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.

2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться. День работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января 2020 года.

3, 8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме. С 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 27 декабря 2019 года.



Также в НБУ отметили, что банки имеют право обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.





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