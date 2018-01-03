25-летнего таксиста, которого подозревают в жестоком убийстве пассажирки, взяли под стражу. Прокуратура Харькова направила дело в суд,передает со ссылкой на .

"Харьковская местная прокуратура № 5 передала в Коминтерновский районный суд обвинительный акт в отношении 25-летнего ранее судимого за имущественные преступления харьковчанина по факту разбоя и умышленного убийства", - говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий , молодой человек работал таксистом на автомобиле Daewoo Lanos. В ночь на 27 августа 2017 года от кинотеатра "Звезда" он подвозил 30-летнюю женщину.

Вблизи Основянского озера она попросила остановить машину. Когда пассажирка вышла из салона, водитель решил завладеть ее мобильным телефоном Lenovo, который остался на подзарядке в салоне. Он завел машину и поехал. Женщина увидела это и побежала за ним. Злоумышленник остановил автомобиль, вышел из него, подошел к пассажирке и задушил ее.

Чтобы скрыть следы преступления, таксист положил тело женщины на заднее сиденье, вывез на свалку в районе пр. Льва Ландау и сжег его.

В Запорожье к пожизненному заключению приговорили "черного" риелтора из Никополя Днепропетровской области Альберта Рохкина.

Он с сообщниками с июля по сентябрь 2008 года организовал убийства 3 человек, чтобы завладеть их жильем. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

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