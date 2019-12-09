“Эта тренировка - компромисс между интенсивностью и продолжительностью“ - говорит Мартин Гибала, ее автор и глава Департамента Кинезиологии в Университете Мак-Мастер, Онтарио.

Тем, для кого приоритет №1 - быть здоровым: чем интенсивнее тренируешься, тем меньше времени нужно это делать.

Все просто: во время таких упражнений (например, 10 минут бега по ступенькам) сжигаешь больше энергии, чем, скажем, за 30 минут обычного бега трусцой. Да, мы в курсе: сжечь 5 кило за 10 минут нереально. Но зато такая тренировка поправит состояние твоей сердечно-сосудистой.

А ученые из Medicine & Science in Sports & Exercise уверены: “Это снизит риск появления болезней, связанных с работой кровеносной системы“.

Да и хорошенько потеть на тренировке - полезно для мозга: отвлекает от депрессии, стресса, чувства тревоги. Исследователям из Американского Комитета Физической активности тоже есть что сказать: “Короткие ежедневные кардиотренировки помогают бороться со слабоумием“.

Мартин Гибала проводил исследование: заставлял участников эксперимента тренироваться по его методике на протяжении 10 минут 3 раза в неделю. Через 6 недель он заметил, что риск появления хронических болезней снизился на 15%.

Что же это за тренировка?

Разминка: любое упражнение в пределах комфортного темпа - 2 минуты; бег: изо всех сил - 20 секунд; отдых - 2 минуты.

Это 1 сет. Норма - 3 сета. Заминка - 3 минуты прыжков, приседаний, бега трусцой или работы на велотренажере.

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