Трамп в ответ на слова лидера КНДР заявил, что у него тоже есть ядерная кнопка, которая больше, мощнее и работает

Президент США Дональд Трамп в своём "Твиттере" дал своеобразный ответ на слова лидера КНДР Ким Чен Ына про "ядерную кнопку".

"Северокорейский руководитель Ким Чен Ын недавно заявил, что "ядерная кнопка находится на его рабочем столе все время". Не мог бы кто-нибудь из представителей его истощённого и голодающего режима, пожалуйста, проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", – написал он.

Ранее руководитель КНДР в ходе новогоднего обращения предупредил США, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

"США следует знать, что ядерная кнопка – у меня на столе", – сказал он во время новогоднего обращения к согражданам. Он подчеркнул, что ядерный запас его страны отныне - реальность, о которой следует помнить.