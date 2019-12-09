В основном картофель завозят из РФ и Беларуси, сообщает East Fruit в понедельник, 9 декабря.

В ноябре был установлен новый рекорд месячного импорта картофеля – 46 тысяч тонн. И хотя по сравнению с октябрем объемы импорта снизились в два раза, они превышали объемы импорта за ноябрь 2018 года в 15 тысяч раз.

"Ситуация остается плачевной пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продается в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя обвинять в этом импортеров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка", – говорит руководитель проекта АПК-Информ: овощи и фрукты Александр Хорев.

По оценкам аналитиков, в октябре-ноябре до половины всех розничных продаж картофеля приходилось на импортную продукцию, ввезенную преимущественно из Российской Федерации.

"Украинские картофелеводы пока не до конца осознают, что у них осталось лишь около четырех месяцев для реализации огромных запасов клубнеплодов, находящихся на хранении. Учитывая объемы импорта, они уже подарили минимум два полных месяца продаж поставщиками из Беларуси и России, причем по самой высокой цене, а сами сейчас вынуждены "толкать" свой картофель дешевле, но он все равно практически не продается, потому что импортеры могут себе позволить и дальше снижать цены", – говорит экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Отмечается, что Россия – крупнейший мировой импортер товарного картофеля вне Евросоюза.

"Россия ввозит более полумиллиона тонн клубнеплода в год, преимущественно из Египта, Азербайджана и Китая. Самое интересное, что Украина сейчас закупает картофель у крупнейшего импортера", – пишет издание.

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