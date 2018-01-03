Президент США Дональд Трамп назвал режим лидера КНДР Ким Чен Ына "истощенным и заморенным голодом". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Моя ядерная кнопка намного больше и она работает! Фото: EPA "Северокорейский руководитель Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе". Кто-нибудь из его истощенного и заморенного голодом режима, пожалуйста, сообщите ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка. Она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает!", – написал он. North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2018 г. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.2 декабря советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что риск войны с КНДР "возрастает с каждым днем".12 декабря государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий.13 декабря Ын призвал разрабатывать в КНДР еще больше ядерного оружия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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