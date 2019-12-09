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В России отреагировали на решение WADA об отстранении спортсменов от соревнований
09.12.2019 18:08
Отстранение российских спортсменов - в РФ прокомментировали решение WADA
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
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