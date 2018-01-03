|18 футболистов пожизненно отлучили от футбола за выступления в сборной ДНР
|03.01.2018 04:36
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Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе сборной так называемой Донецкой народной республики.
Официальный сайт сообщает, что КДК на заседании рассмотрел дело по заявлению от Службы Безопасности Украины,передает со ссылкой на .
Всем 18 игрокам пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью.
Сборная ДНР проводила матчи с командами других территориальных образований, непризнанных в мире, таких как Луганская народная республика и Абхазия.
ДНР и ЛНР самопровозглашенные образования на территории Донецкой и Луганской областей. Созданные сепаратистскими группировками при поддержке России.
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