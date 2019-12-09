Верховный суд Великобритании с понедельника рассмотрит спор Украины и РФ по еврооблигациям на три миллиарда долларов.

Верховный суд Великобритании (The Supreme Court) в понедельник начинает рассмотрение жалоб Украины и России на решение апелляционного суда по спору о выпущенных в 2013 году Украиной еврооблигациях на $3 млрд, говорится в объявлении на сайте суда.

Согласно сообщению, The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы РФ, оспаривает решение апелляционного суда в целом, который отправил дело на рассмотрение по полной процедуре, и выдвинутый Киевом тезис о принуждении, тогда как Украина, в основном удовлетворенная вердиктом апелляционного суда, оспаривает три тезиса из его решения.

Верховный суд планирует завершить рассмотрение спора 12 декабря, указывается в документе. Судьями выступают лорды Рид (Lord Reed), Карнват (Lord Carnwath), Ходж (Lord Hodge), Ллойд-Джонс (Lord Lloyd-Jones) и лорд Китчин (Lord Kitchin).

Летом этого года в проспекте еврооблигаций Украина указывала, что решение, скорее только, будет вынесено примерно в первой половине 2020 года, хотя в Верховном суде не предусмотрено каких-либо крайних сроков в этом отношении.

Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на общую сумму $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

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