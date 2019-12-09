|Нетаньяху намерен добиваться от США признания аннексии Иорданской долины
|09.12.2019 18:23
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Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.
«Я хочу признания США нашего суверенитета над долиной реки Иордан», - заявил премьер.
Он также прокомментировал заявления госсекретаря США Майка Помпео относительного того, что во время встречи с Нетаньяху в Лиссабоне на прошлой неделе вопрос о признании Штатами аннексии долины не поднимался.
«Нет, они не сказали, что он (вопрос - ред.) не поднимался, они сказали, что формальный план не обсуждался. Да, этот момент еще не проясняли. Но вопрос был поднят», - отметил премьер Израиля.
Нетаньяху сказал, что намерен обсудить вопрос признания с администрацией президента США Дональда Трампа.
«Я думаю, что пришло время распространить суверенитет Израиля на долину реки Иордан, а также определить статус всех поселений в Иудее и Самарии, тех, которые находятся внутри блоков поселений, и тех, которые не входят в блоки. Они будут частью государства Израиль», - заявил он.
Как сообщал Укринформ, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в случае победы на запланированных на парламентских выборах в Кнессет распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину, что является частью Западного берега реки Иордан.