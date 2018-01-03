Пока неизвестно, будет ли российская криптовалюта выпущена Центробанком РФ или коммерческими финучреждениями страны, пишет The Financial Times. В РФ планируют урегулировать рынок цифровых валют Фото: ЕРА Издание отмечает, что Путин в июне 2017 года после встречи на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с создателем криптовалюты Ethereum Виталием Бутериным приказал правительству разработать базу для регулирования рынка цифровых валют.12 декабря советник российского президента по экономическим вопросам Сергей Глазьев заявил, что криптовалюта "очень подходит для того, чтобы, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру и не бояться того, что банк заморозит наши деньги и заблокирует сделку", цитирует "РИА Новости".По данным FT, пока неизвестно, будет ли российская криптовалюта выпущена Центробанком РФ или коммерческими финучреждениями страны и кому она будет доступна.До этого британский финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявлял, что уже существующие криптовалюты могут использоваться некоторыми странами для обхода международных санкций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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