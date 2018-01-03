Могерини призвала стороны иранского кризиса воздерживаться от насилия, а власти - гарантировать уважение прав человека

Европейский союз внимательно следит за продолжающимися демонстрациями в Иране, ростом насилия в стране и недопустимой гибелью людей, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Для ЕС права человека всегда были основной проблемой в наших отношениях с Ираном. Мирная демонстрация и свобода выражения мнений являются основными правами, которые применяются ко всем странам, и Иран не является исключением", – говорится в заявлении Ф.Могерини, распространенном в Брюсселе в ночь на среду.

Она сообщила в своем коммюнике о контактах Евросоюза в последние дни с иранскими властями.

"В духе откровенности и уважения, которые лежат в основе наших отношений, мы ожидаем, что все вовлеченные стороны будут воздерживаться от насилия и право на самовыражение будет гарантировано, в том числе в свете заявлений, сделанных иранским правительством", – отметила глава дипломатии ЕС.

"Европейский союз будет продолжать следить за ситуацией", – заверила Ф.Могерини.