Герман рассказывает, что сама попросилась стать советником Януковича. "Я была до последнего его дня пребывания в Украине с ним рядом", - отметила она. "Извините меня за очки, но я очень уставшая", - сказала Герман, снова надев солнечные очки.Герман рассказывает о подписании соглашения с оппозицией. Говорит, что лично готовила ему заявление об объявлении досрочные выборов. "Он его подписал, и когда я уже выходила, чтоб огласить его журналистам, остановил и внес правки. В предложении "Я иду на внеочередные выборы", он изменил "Я соглашаюсь на...", - рассказывает Герман Говорит, что Янукович хотел урегулировать конфликт мирным путем. В соседнем кабинете тогда сидели министры Польши, Германии и Франции, согласовывали документ. Россия тогда отказалась подписать. "Когда я уже выходила от президента, я увидела в коридоре представителей России, они кинули мне в след, что президент зря верит гарантам Запада", - рассказывает Герман. Анна Герман рассказывает еще один случай во время голосования в ВР о самоустранении Януковича. "Когда поставили проект на голосование, я позвонила Виктору Федоровичу. Накануне он мне звонил из вертолета, говорил, что едет на восток, чтоб пообщаться с людьми, успокоить их. Зная, что он в Харькове, я набрала его, это было утро, он был в отеле. Я спрашиваю, что он делает. Он говорит, что возле него сейчас журналистка и готовит обращение. Я попросила услышать текст этого заявления. Ведь я была автором всех публичных его заявлений, готовила их, ведь лучше, когда вдвоем читают. Он по телефону мне зачитал. Я сказала, что не соглашаюсь с ней, что она слишком резкая, так с народом Украины сейчас говорить нельзя. Но он со мной не согласился. Я говорю - вы знаете, что готовят сейчас проект в ВР? Он говорит: "Как?". Когда было что-то неожиданное, он переходил на русский язык, даже со мной. Он говорит: "Ань, ну как, я же в Харькове! Ты им скажи!", - рассказывает Герман. Далее, по ее словам, по мобильному она набрала Вадима Новинского, который был в кабинете главы ВР. Попросила передать председателю парламента, что голосовать нельзя, ведь президент находится в Украине. После этого звонка снова позвонила Януковичу. Он сказал: "Звони, Аня, еще раз! ". Я позвонила еще раз. Но выводы сделаны не были. Голосование было проведено. "Закон об отстранении Януковича, об устранении от власти был принят, когда он был в Украине", - говорит Герман. По ее словам, когда Янукович был уже в Крыму, ей позвонил замглавы АП и попросил ее организовать пресс-конференцию Януковича в Крыму, потому что он хочет рассказать, что подготовил письма на стран-гарантов Соглашения. Она, как утверждает, отказалась ехать в Крым. Позднее узнала, что президент Янукович покинул страну. "Это было для меня большой неожиданностью", - говорит Герман. Адвокат Сердюк спрашивает обстоятельства избиения Табачника и Мирошниченко. "Тогда к членам ПР, даже если они были демократичны, как, например, Мирошниченко, относились так. Если ты был членом ПР, ты был в таком положении, в каком сейчас находятся ромы в Украине. Их палят, уничтожают, убивают. Последний случай убийства во Львове, говорит о том, что радикальные группировки неконтролируемы! Многие мои знакомые тогда покинули Украину, мне тоже предлагали, но я не могу покинуть Украину, у меня тут груз 200, который я не могу забрать с собой", - говорит Герман. "Когда готовился Договор об Ассоциации, по сути скажу - Янукович не отказался ее подписывать, он только приостановил, чтоб выработать более выгодные условия. Если б мы тогда выторговали условия, мы бы сейчас не имели такую плохую экономику, ЕС не заставил бы нас вырубать леса, наши соотечественники не ехали бы на заработки. Время показало, что Янукович был прав. Другой вопрос, что он не смог объяснить это людям. Виктор Федорович не был хорошим спикером, мы это знаем. Если бы он за полгода подготовил людей, то не было бы этой катастрофы. Но единственная его вина в том, что он не умел разговаривать с людьми. Не умели донецкие понимать, как важно говорить с людьми", - говорит Герман. "Янукович всегда желал действовать так, чтоб Украине было лучше. Приостановление подписания Ассоциации было лишь для того, чтоб выработать лучшие условия. Я знала это, потому что принимала участие в так называемой тихой дипломатии", - добавила она. "Я уверена, что суд опровдает Януковича". - Сказала Анна Герман. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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