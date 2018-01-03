|Пьяный водитель разбил 26 машин
|03.01.2018 05:06
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Пьяный водитель повредил 26 автомобилей. Его в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.
Это произошло ночью 2 января в Ровно, передает со ссылкой на .
на большой скорости протаранил бетонное ограждение автостоянки и припаркованные автомобили.
Водитель и пассажиры были пьяными. В больницу с места происшествия забрали 3 человек.
Авария поразила даже заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Тука. Неадекватный и пьяный водитель KIA на большой скорости въехал в припаркованный автомобиль , потом снес два дерева, въехал в еще два припаркованных автомобиля и разбил остановку.
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